Streich schlägt nach dritter Pleite Alarm

Christian Streich warnt vor schweren Zeiten

Christian Streich fürchtet nach der dritten Bundesliga-Niederlage in Serie schwere Zeiten für den SC Freiburg.

Der 51-Jährige äußerte nach dem 1:4 gegen Tabellenführer RB Leipzig am Freitagabend Bedenken: "Jetzt spielst du in Leverkusen, das ist keine so schlechte Mannschaft. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht in den Strudel kommen."

Die Niederlage im Duell der Aufsteiger sei zu verkraften, Leipzig habe ganz andere Möglichkeiten als der Sportclub. Allerdings missfiel Streich die Leistung einiger seiner Profis. "Symptomatisch ist das erste Tor. Mir macht das einfach Sorgen: Wenn du dich gegen Mannschaften so verhältst, die auf Augenhöhe sind, dann bekommst du das Tor auch."

Die Breisgauer rangieren mit 15 Zählern aus 12 Spielen derzeit auf dem zehnten Platz, könnten im Laufe des Spieltags allerdings noch ins untere Drittel der Tabelle durchgereicht werden.