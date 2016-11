KHR: "Gott behüte uns vor solchen Leuten"

Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Co. auf der JHV

Auf der Jahreshauptversammlung von Bayern München wurde Uli Hoeneß erneut zum Vereinspräsidenten gewählt. Dazu gab es eine ganze Reihe markiger Aussagen. Der Investor von Erzrivale 1860 und die medizinische Abteilung der chilenischen Nationalmannschaft bekamen ihr Fett weg. Außerdem erklärte Karl-Heinz Rummenigge, warum der Klub dank ihm schuldenfrei ist. Die besten Sprüche.

"Kein Hasan Ismaik - Gott behüte uns vor solchen Leuten" (Klubchef Karl-Heinz Rummenigge über den Investor des Lokalrivalen 1860 München).

"Mit dem Spiel gegen Leverkusen beginnt eine neue Zeitrechnung. Jetzt geht's los!" (Rummenigge über die geplante Aufholjagd in der Bundesliga).

"Ich wurde mal eben für elf Millionen für Inter Mailand verkauft, das war eine gute Entscheidung, weil ab diesem Tag war der FC Bayern schuldenfrei" (Rummenigge über eine Entscheidung des scheidenden Präsidenten Karl Hopfner im Jahre 1984).

"Ich gönne dir die verdiente Rückkehr in dein Amt als Präsident. Ich bin neugierig auf die neuerliche Zusammenarbeit mir dir" (Rummenigge über den neuen Präsidenten Uli Hoeneß).

"Als ich Vidal auf der Massageliege gesehen habe, ist mir schlecht geworden. Die Chilenen haben dem nicht mal einen Verband gemacht, der Knöchel ist quasi auf dem Flug explodiert!" (Rummenigge über den verletzt von einem Länderspiel zurückgekehrten Arturo Vidal).

"Das war's" (Der scheidende Präsident Karl Hopfer nach 33 Jahren in Diensten des FC Bayern).

"Uli Hoeneß hätte diese Ehrung 2014 erfahren, aber er war leider verhindert." (Hopfner zur Verleihung der Goldenen Ehrennadel an verdiente Mitglieder).

"Sie haben noch eine Möglichkeit vergessen: 21 Monate in Landsberg, aber das will ich Ihnen nicht zumuten" (Uli Hoeneß zu einem fülligen Mitglied, das Möglichkeiten nannte, wie es in die gängigen Fanklamotten passen könnte).