Aubameyang: Real? "Mein Opa wäre stolz"

Wie lange jubelt Aubameyang noch in schwarz-gelb?

Kaum ein Spieler ist derzeit so heiß umworben wie Pierre-Emerick Aubameyang. Kein Wunder: Der BVB-Torjäger trifft aus allen Lagen und nährt die Dortmunder Hoffnungen auf Titelchancen. Eine Entscheidung über seine Zukunft hat der Gabuner allerdings immer noch nicht gefällt.

Ständig werden neue Wasserstandsmeldungen zu den Gedankenspielen des 27-Jährigen öffentlich. Im Interview mit dem afrikanischen Portal "Soccer Laduma" wurde nun erneut deutlich, wie hin- und hergerissen der blitzschnelle Stürmer ist. "Im Fußball weiß man nie, aber generell fühle ich mich hier mehr als wohl. Es gibt keinen Ort der Welt, an dem ich lieber wäre", erklärt Aubameyang einerseits, schränkt aber gleichzeitig ein: "Nur Gott weiß, was in Zukunft passiert".

Angesprochen auf die immer wiederkehrenden Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Real Madrid verweist der Torjäger auf seine familiäre Verbindung zu der spanischen Metropole. "Wenn ich dorthin wechseln sollte, wäre mein Opa sicher stolz auf mich. Er kam aus einer kleinen Stadt, die nur 100 Kilometer von Madrid entfernt war", so der Tuchel-Schützling. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

"Auba" ist heiß auf Titel

Im Hinblick auf eine langfristige Perspektive beim BVB würden Aubameyang zufolge nicht nur zählbare, sondern vor allem greifbare Erfolge helfen: "Wir haben unsere Ambitionen und natürlich würde ich es lieben, nach einigen Zweitplatzierungen und verlorenen Finals, einige Titel zu gewinnen".

In der laufenden Spielzeit traf Aubameyang in 16 Pflichtspielen für die Dortmunder bereits 15-mal ins Schwarze. Auch eine kurzzeitige Suspendierung wirkte sich letztlich nicht negativ auf die Form des 27-Jährigen aus.