Chelsea: Ex-Ärztin erhielt Morddrohungen

Eva Carneiro berichtet von heftigen Drohungen

Die ehemalige Teamärztin des FC Chelsea, Eva Carneiro, hat nach eigenen Angaben Morddrohungen erhalten, nachdem sie den Klub nach einem Zerwürfnis mit dem damaligen Coach José Mourinho im vergangenen Jahr verließ.

"Obwohl ich eigentlich nicht in sozialen Netzwerken unterwegs bin - ich habe vielleicht einen Post abgesetzt - gab es Vergewaltigungs- und Morddrohungen in diesen Netzwerken gegen mich", so die 43-Jährige im Interview mit dem "Daily Telegraph". Carneiro hatte Chelsea im September 2015 verlassen, nachdem sie von Mourinho wegen ihres Verhaltens während eines Meisterschaftsspiels heftig verbal attackiert worden war.

Im Spiel gegen Swansea City war sie auf den Platz gelaufen, um Eden Hazard zu behandeln. Dieses Vorgehen hatte Mourinho als unprofessionell gegeißelt. Der Portugiesen hatte die Ärztin als "naiv und impulsiv" bezeichnet.

Im Anschluss hatte Mourinho dafür gesorgt, dass Carneiro keine Zukunft mehr bei Chelsea hat. Erst im Sommer 2016 hatte sich die Medizinerin mit Chelsea auf eine Abfindungszahlung in Millionenhöhe verständigt.