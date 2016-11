Dresdener Sieges-Serie reißt gegen Bochum

Dynamo Dresden und der VfL Bochum teilen die Punkte

Aufsteiger Dynamo Dresden hat in der 2. Bundesliga den vierten Sieg in Folge verpasst. Peniel Mlapa (85.) rettete dem VfL Bochum das 2:2 (1:2) bei den Sachsen, die auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen blieben. Mit 23 Punkten belegen die Dresdner den sechsten Tabellenplatz.

Abpfiff! Die SGD zeigt viel Moral, belohnt sich aber heute nicht. 😞 #SGDBOC 2:2 #sgd1953 pic.twitter.com/CzHpCkBDbS — SG Dynamo Dresden (@dynamodresden) 26. November 2016

Aias Aosman (32.) und Stefan Kutschke (40.) verwandelten vor 27.372 Zuschauern innerhalb von acht Minuten einen 0:1-Rückstand in der ersten Hälfte in einen 2:1-Vorsprung. Johannes Wurtz (15.) hatte die Westfalen in Führung geschossen. Der VfL konnte die fünfte Pleite in den letzten sechs Auswärtsspielen dank Mlapa noch abwenden und ist Tabellenelfter.

Große Aufregung gab es in der sechsten Minute. Akaki Gogia konnte den Ball an VfL-Keeper Manuel Riemann vorbeischieben. Bochums Nico Rieble klärte auf der Linien. Die TV-Aufnahmen bei "Sky" bewiesen, dass das Schiedsrichter-Gespann mit seiner Entscheidung, auf Nicht-Tor zu entscheiden, richtig lag.

Aosman (51.) verpasste das 3:1 und scheiterte aus fünf Metern an Riemann, der mit einem Reflex den Ball über die Latte lenkte. Mlapa war dann per Kopf zum 2:2 erfolgreich, wobei er sich gegen Niklas Kreuzer und Jannik Müller durchsetzte.

Die Bestnoten aufseiten der Dresdner verdienten sich Gogia und Aosman. Bei den Bochumern gefielen Rieble und Riemann.