Bremen in nächsten Wochen ohne Grillitsch

Grillitsch muss pausieren

Florian Grillitsch, österreichischer Legionär in Diensten von Werder Bremen, fehlt dem deutschen Bundesligisten zwei bis drei Wochen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler muss wegen muskulärer Probleme pausieren, gab der Club am Samstag per Twitter bekannt.

apa