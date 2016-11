Confed-Cup: DFB gegen Chile und Australien

Joachim Löw wohnte der Confed-Cup-Auslosung bei

Die deutschen Gegner beim Confed Cup 2017 stehen fest: Der Weltmeister trifft in Russland in der Gruppe B auf Südamerika-Meister Chile, Australien und den noch zu ermittelnden Afrikameister. Das ergab die Auslosung am Samstag in Kasan.

In Gruppe A wurden Gastgeber Russland, Europameister Portugal, Mexiko und Neuseeland gelost. Die Generalprobe für die WM 2018 findet vom 17. Juni bis 2. Juli statt. Spielorte sind Kasan, Moskau, St. Petersburg und Sotschi.

Bundestrainer Joachim Löw, der mit Teammanager Oliver Bierhoff bei der Auslosung vor Ort war, hatte angekündigt, einigen seiner strapazierten Stars beim Confed Cup eine Pause zu gönnen.