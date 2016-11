Gorgon ebnet Rijeka den Weg zum Sieg

Gorgon marschiert mit Rijeka in Kroatien vorne weg

HNK Rijeka bleibt in der kroatischen Liga weiter unangefochten an der Spitze. Am Samstag gewannen der Klub von Alexander Gorgon bei Cibalia Vinkovci mit 2:0. Der ÖFB-Legionär erzielte in der 17. Minute vom Elfmeterpunkt die Führung und damit sein siebtes Saisontor. Florentin Matei traf wenig später ebenfalls durch einen Strafstoß (24.).

Nach wie vor ungeschlagen liegt Tabellenführer Rijeka zumindest vorübergehend neun Punkte vor Titelverteidiger Dinamo Zagreb, das am Sonntag beim Tabellendritten NK Osijek antreten muss.

red