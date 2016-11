AC Milan bestätigt die starke Form

Torjubel beim AC Milan

Der AC Milan hat am Samstag in der italienischen Meisterschaft im Kampf an der Tabellenspitze vorgelegt. Die Mailänder übernahmen dank eines 4:1-Siegs bei Empoli zumindest für eine Nacht den zweiten Platz in der Serie A. Milan blieb zum vierten Mal in Serie ungeschlagen und hat acht der jüngsten elf Spiele gewonnen.

Matchwinner waren der Italiener Gianluca Lapadula und der Spanier Suso. Lapadula war vergangene Saison Torschützenkönig für Pescara in der Serie B und erzielte in Empoli seinen ersten Doppelpack in der Serie A. Suso erzielte das wegweisende 2:1 und bereitete beide Tore von Lapadula vor.

Mehr dazu:

apa