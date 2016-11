Aufsichtsratsmitglied kritisiert Ancelotti

Carlo Ancelotti ist bei Bayern München nicht (mehr) unumstritten

Bayern Münchens Aufsichtsratsmitglied Edmund Stoiber hat Trainer Carlo Ancelotti für dessen häufige Personalwechsel kritisiert. "Wir rotieren zu viel. Andere Trainer haben eine Kerntruppe", sagte Stoiber bei "Sport1".

Der Übergang auf dem Trainerstuhl von Pep Guardiola zum Italiener sei nicht leicht für die Mannschaft. "Es sieht jeder: Wenn man drei Jahre mit so einem dominanter Trainer mit vielen Vorgaben arbeitet und jetzt kommt ein anderer weltberühmter Trainer, der den Spielern mehr Verantwortung gibt. Es gibt mehr Freiheiten für die Spieler. Das 4-3-3-System wurde jahrelang nicht gespielt", erklärte Stoiber.

Ancelotti sei ein komplett anderer Trainertyp als der zu Manchester City abgewanderte Spanier. "Er hat eine andere Spielphilosophie. Er ist nicht der akten- und videoorientierte Trainer wie Pep Guardiola", so Stoiber, der ergänzte: "Viele sehen jetzt erst, welchen enormen Wert Guardiola in den letzten drei Jahren für den FC Bayern hatte."

Auch Ancelotti passe seiner Ansicht nach allerdings "hervorragend" zum deutschen Rekordmeister. "Wir brauchen jetzt aber auch ein bisschen Geduld", forderte Stoiber.

Er erinnerte daran, dass das Team unter Guardiola in der entscheidenden Saisonphase im März und April immer Probleme gehabt habe. "Die haben wir dann in den Champions-League-Halbfinals gespürt", so der 75-Jährige.