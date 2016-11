"Unabdingbar": Gisdol fordert Verstärkungen

Markus Gisdol fordert ein Nachrüsten im Winter

Markus Gisdol von Schlusslicht Hamburger SV hat erneut personelle Verstärkungen für die Defensive gefordert.

"Wir haben definitiv zu wenig Spieler für die Innenverteidigung und für die Sechser-Position", monierte der Coach am Sonntag, nachdem die Hamburger im Nordderby gegen Werder Bremen nicht über ein 2:2 (2:2) hinausgekommen waren. Im Winter seien Transfers "unabdingbar", so der 47-Jährige. Nur Werder (31) kassierte bisher mehr Gegentore als der HSV (27).

Als sechstes Team der Ligageschichte ist der HSV auch nach zwölf Spieltagen noch sieglos und von den "Vorgängern" schaffte nur der 1. FC Köln 1991/92 noch den Klassenverbleib. Trotzdem glaubt Gisdol weiter an die Rettung. "Das Pflänzchen wächst so langsam. Wir haben mittlerweile mehr als Ansätze", sagte Gisdol, mahnte aber auch: "Wir können es nur als Team schaffen, das versuchen wir in die Köpfe reinzuhämmern."