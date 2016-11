Hoeneß verrät: Schweinsteiger hört auf

Pflegen ein gutes Verhältnis: Bastian Schweinsteiger und Uli Hoeneß

Weiß da jemand mehr? Uli Hoeneß hat sich auf einer Fanclub-Veranstaltung zur Zukunft von Bastian Schweinsteiger geäußert. Die Aussagen des neuen, alten Bayern-Präsidenten überraschen.

Am Sonntag gewährte der 64-Jährige gegenüber neugierigen FCB-Anhängern in Röslau Einblick. "Was ich gehört habe, ist der Basti auf dem Absprung aus dem Fußball", so Hoeneß vielsagend. Ein durchaus überraschendes Statement, deutete beim Ex-Nationalspieler zuletzt doch trotz seines Frust-Daseins bei Manchester United wenig auf ein baldiges Karriereende hin. Der 32-Jährige wurde von Red-Devils-Coach José Mourinho im Sommer aussortiert, seitdem brodelt die Gerüchteküche.

Immer wieder war in den Medien von einem möglichen Engagement in der US-amerikanischen MLS die Rede, auch über eine Rückkehr nach München wurde bereits spekuliert. Derartigen Gedankenspielen erteilte Hoeneß am Sonntag allerdings eine Absage: "Ich glaube nicht, dass wir ihm und uns einen Gefallen tun würden, wenn wir das Rad zurück drehen". Da Schweinsteiger immer wieder betont hat, in der Bundesliga nur für seinen Herzensverein FC Bayern spielen zu wollen, fällt damit eine weitere Option für den Weltmeister flach.

Auf einer weiteren Fanveranstaltung äußerte sich auch Karl-Heinz Rummenigge zur misslichen Lage des verlorenen Sohnes: "Er wollte Erfahrung im Ausland. Was ihm grad wiederfährt muss man sehr bedauern", so der FCB-Vorstandsboss, der ebenso wie Hoeneß als wichtiger Förderer von Schweinsteiger gilt.

Wie es im neuen Jahr für den erfahrenen Mittelfeldmann weitergeht, steht derweil weiter in den Sternen. Hängt "Schweini" seine Fußballschuhe tatsächlich an den Nagel?