Weigl schlägt Alarm: "Aus dem Quark kommen"

Weigl spielt beim BVB eine starke Saison im Mittelfeld

Nicht nur BVB-Coach Thomas Tuchel war mit der Einstellung seiner Kicker von Borussia Dortmund nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt unzufrieden. Nun äußerte sich auch Julian Weigl zur Lage beim Ruhrpottklub.

"Es ist natürlich immer schwierig, wenn du nach einem Champions-League-Spiel in verschiedenen Gruppen trainierst", sagte der 21-Jährige nach der Partie. "Die einen regenerieren noch nach dem Spiel, die anderen, diesmal auch mit mir, trainieren hart."

Dann seien die Teil-Gruppen wieder zusammengefügt worden, was wohl nicht ganz reibungslos geklappt habe, woraufhin Tuchel eingriff. "Der Trainer hat uns gesagt, dass er mehr Spannung im Training als zuletzt erwartet", berichtete Weigl und fügte hinzu: "Wir müssen auf jeden Fall wieder die Schärfe reinbekommen."

Dass es zum schnellen Gegentor durch die Eintracht direkt nach der Pause kam, lag laut Weigl daran, dass die Mannschaft nicht wach genug gewesen sei. "Wir haben in den kleinen Zweikämpfen viel zu viele Fehler gemacht", gab der Mittelfeldspieler zu. Jedoch sei sein Team auch wieder aufgestanden. Außerdem habe die Einwechslung von Ousmane Dembelé "auf jeden Fall noch einmal frischen Wind reingebracht".

"Das Schlimmste, was passieren kann"

Jedoch dürfe nach dem Ausgleich des BVB keinesfalls der gleiche Fehler wie schon beim ersten Führungstreffer passieren. "Das müssen wir kritisch analysieren, das kann nicht sein. Da müssen wir einfach wacher sein. Das ist das Schlimmste, was passieren kann", polterte Weigl los.

Noch nach dem 1:1-Treffer habe er gedacht, dass genug Zeit sei und die Dortmunder am Drücker seien. "Aber dann kriegst du direkt so einen mit. In dem Stadion ist es dann doppelt schwierig, noch einmal aus dem Quark zu kommen." Trotz allem müsse der Blick nun nach vorn gehen. "Es tut weh gerade, aber die Köpfe dürfen jetzt auch nicht runtergehen. Wir haben eine Woche Zeit, Kraft zu tanken und hart zu trainieren - so wie es der Trainer verlangt. Dann werden wir uns aufrichten und wieder voll da sein."