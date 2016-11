Erdmann erleidet siebenfachen Nasenbeinbruch

Lange Pause für Dennis Erdmann

Horrorverletzung für Dennis Erdmann: Der Verteidiger des Drittligisten Hansa Rostock erlitt im Ligaspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Freitag einen siebenfachen Nasenbeinbruch sowie eine Quetschung des Augennervs.

In der kommenden Woche wird sich der 26-Jährige in Köln einer Operation unterziehen. Das gab sein Klub am Sonntag bekannt. Erdmann war in der 31. Spielminute nach einem Zweikampf mit dem Wiesbadener Philipp Müller unglücklich von dessen Fuß im Gesicht getroffen und anschließend blutüberströmt ausgewechselt worden.

Seine Verletzung nahm der Defensivmann immerhin mit Galgenhumor: "Ich kann euch beruhigen, dem Schuh im unteren Bild ist nichts passiert", schrieb er auf seinem Instagram-Profil zu einem Foto von der für ihn schmerzhaften Szene.