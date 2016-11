Keïta will mit RB "alle Spiele gewinnen"

Naby Keïta stürmt erfolgreich für RB Leipzig

Vier Tore hat Naby Keïta bereits zur erfolgreichen Saison von RB Leipzig beigetragen, beim Sieg gegen den SC Freiburg schoss er zudem ein Traumtor. Danach sprach er über seine Ziele und sein Erfolgsgeheimnis.

Dass der Aufsteiger nun zwölfmal in Folgen ungeschlagen ist, sei das Ergebnis des hohen Einsatzes aller Beteiligten, sagte Keïta gegenüber dem "kicker". "Wir arbeiten uns sehr gut schrittweise voran. Es ist hart, so gute Arbeit abzuliefern. Aber wir bleiben ruhig und konnten so die ganzen Spiele gewinnen."

Solch einen furiosen Start hätte auch der 21-Jährige nicht für möglich gehalten. "Jetzt ist es so gekommen, das ist der Fußball", bilanzierte der Mittelfeldspieler, fügte jedoch hinzu: "Wir lassen uns davon aber nicht verrückt machen. Wir müssen auf diesem Gleis bleiben, alle Spiele zu gewinnen, uns zwingen, unser Level zu halten." Das sei das Ziel der Roten Bullen, am Ende der Meisterschaft werde man dann sehen, was dabei herauskommt.

"Glücklicherweise bin ich weich gefallen"

Neben der harten Arbeit sei der starke Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft das zentrale Erfolgsgeheimnis von RB. "Wir sind eng beieinander. Er herrscht eine gute Stimmung, gute Kommunikation, wir verstehen uns alle sehr gut", freute sich Keïta.

Dass es für ihn zu Saisonbeginn noch eine Umstellung vom österreichischen Fußball bei RB Salzburg hinüber zur deutschen Eliteklasse war, gibt der Mittelfeldmann zu. "Ich glaube das ist normal, wenn du in so einen Klub kommst. Glücklicherweise bin ich weich gefallen", sagte Keïta, "die Leute sind nett, mit denen kam ich schnell gut klar. Ich bin sehr zufrieden, in Leipzig zu sein."