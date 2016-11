Man Utd remisiert gegen West Ham - Mou fliegt

United teilte mit West Ham die Punkte

Manchester United hat sich in der Premier League mit einem 1:1gegen West Ham United zufriedengeben müssen. Die Gäste aus London gingen am Sonntag durch Diafra Sakho nach 90 Sekunden in Führung, mehr als der Ausgleich durch Zlatan Ibrahimovic (21.) sah für die Red Devils dann nicht mehr heraus. Star-Trainer Jose Mourinho wurde während der Partie auf die Tribüne verbannt.

Uniteds Coach ärgerte sich nach 27 Minuten an der Seitenlinie über eine Gelbe Karte gegen Paul Pogba und kickte eine Trinkflasche. Der Unparteiische verwies Mourinho deshalb in die Zuschauerränge. Für den Portugiesen war es der bereits zweite "Ausschluss" binnen eines Monats.

United, das zum vierten Mal in Folge im Old Trafford nicht über ein Unentscheiden hinaus kam, ließ damit erneut Punkte liegen und hält nun als Tabellensechster bei bereits elf Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea. Auch der drittplatzierte Stadtrivale ManCity ist bereits zehn Punkte entfernt.

Nach über acht Monaten erstmals im Kader von United stand Bastian Schweinsteiger. Ursprünglich war der deutsche Weltmeister von Mourinho bereits aussortiert worden, nach dem schwachen Saisonstart hatte er den Mittelfeldspieler aber zurück ins Mannschaftstraining geholt. Zum Einsatz kam Schweinsteiger allerdings nicht.

Mehr dazu:

