Meister! Zé Roberto & Co. beenden Titel-Flaute

Zé Roberto und SE Palmeiras sicherten sich die brasilianische Meisterschaft

Brasiliens Rekordmeister SE Palmeiras hat am Sonntag dank eines 1:0 gegen Chapecoense zum neunten Mal die nationale Meisterschaft gewonnen und damit eine 22-jährige Flaute beendet.

Mit mittlerweile 42 Jahren war der frühere Bundesliga-Profi Zé Roberto als Stammspieler (27 Einsätze, ein Tor) eine der Stützen des Traditionsklubs aus São Paulo, mit dem er im vergangenen Jahr bereits den nationalen Pokal gewonnen hatte.

Palmeiras kann bei sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Flamengo Rio de Janeiro beim letzten Spieltag am kommenden Sonntag nicht mehr eingeholt werden. Am Tabellenende droht Internacional Porto Alegre, Weltpokalsieger 2006, der erstmalige Abstieg in der Vereinsgeschichte, während der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Grafite mit Santa Cruz Recife bereits als sicherer Absteiger feststeht.