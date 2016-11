Santos plant Schweinsteiger-Verpflichtung

Bastian Schweinsteiger steht beim Trainer des FC Santos auf der Wunschliste

Bei Manchester United auf dem Abstellgleis, beim FC Santos hoch im Kurs? Dorival Júnior, Trainer des brasilianischen Erstligisten, hat am Sonntag offiziell bestätigt, der Vereinsführung des Ex-Klubs von Pelé die Verpflichtung von Bastian Schweinsteiger nahegelegt zu haben.

"Natürlich muss der Spieler mit einer Zielvorgabe und Heißhunger kommen", gestand der Santos-Coach auf der Pressekonferenz nach dem 0:2 bei Flamengo Rio de Janeiro. "Meine Idee ist, dass Santos einen Spieler braucht der weltweit eine große Anerkennung genießt. Aktuell suchen wir nach großen Namen bei europäischen Klubs, die plötzlich nicht mehr so oft eingesetzt werden", führte Dorival Júnior seine Idee weiter aus. Bastian Schweinsteiger passe exakt in dieses Profil, erklärte der Trainer.

Schweinsteiger hatte am Sonntag in der Premier League beim 1:1 der Red Devils gegen West Ham United erstmals unter Trainer José Mourinho auf der Ersatzbank des englischen Rekordmeisters Platz genommen. Noch am Wochenende hatte der neu gewählte Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, jedoch ein baldiges Karriereende des 32-Jährigen vorausgesagt.

Schweinsteiger will "noch ein paar Jahre spielen"

Gegen ein Karriereende sprechen jedoch die jüngsten Aussagen des Weltmeisters, der erst vor zwei Wochen bekräftigte, seine Laufbahn fortsetzen zu wollen. Auch mit seinen 32 Jahren fühle er sich immer noch fit und will "noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau spielen - und natürlich ein paar Titel gewinnen", sagte der Mittelfeldspieler am Rande eines PR-Termins.

Dorival hofft mit einem möglichen Schweinsteiger-Coup auf einen ähnlichen Effekt, den die Verpflichtung des holländischen Nationalspielers Clarence Seedorf für Botafogo FR hatte. Der Ex-Star von Real Madrid sowie Inter und AC Mailand führte den Klub aus Rio de Janeiro am Ende seiner Karriere zu drei regionalen Titeln und steigerte die Marketing- sowie Medien-Aufmerksamkeit für Botafogo im ganzen Land.