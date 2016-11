"Fußballgott" Meier "sauer und enttäuscht"

Alexander Meier war "sauer und enttäuscht" als er auf der Bank saß

Stürmer Alexander Meier ist der unumstrittene Fußballgott Frankfurts - zumindest für die Fans. Unter Trainer Niko Kovač saß der Mann mit dem markanten Zopf allerdings in den Auswärtsspielen gegen den Hamburger SV und Werder Bremen nur auf der Bank.

"Natürlich ist man sauer und enttäuscht, wenn man nicht spielt. Aber mir bleibt nichts übrig, als die Faust in der Tasche zu ballen und Gas zu geben", sagte Meier am Montag gegenüber dem "kicker": "Natürlich will ich spielen, das muss auch so sein, sonst wäre ich fehl am Platz und könnte aufhören."

Der Angreifer lief in dieser Saison elf Mal für die Eintracht in der Bundesliga auf und erzielte bereits vier Treffer. Am vergangenen Samstag stand er im Spiel gegen Borussia Dortmund wieder in der Startelf, wurde nach 70 Minuten allerdings für den Siegtorschützen Haris Seferović ausgewechselt.

Wirklich kritisch waren für Meier die Partien beim HSV und Werder, in denen er nur eingewechselt wurde. "Vor dem Spiel in Hamburg haben wir darüber geredet. In Bremen habe ich es in der Mannschaftsbesprechung erfahren", erklärte der 33-Jährige, wie der Trainer ihn von seiner Entscheidung unterrichtete.

"Die Aufstellung mache nicht ich"

Große Sorgen macht er sich deswegen aber nicht. Schließlich gelang ihm nach seiner Einwechslung in Bremen der Ausgleichstreffer beim 2:1-Sieg. "Ich mache mir darüber keine Gedanken, sondern gebe Gas, biete mich an und probiere, gut zu spielen - so wie schon immer. Mehr kann ich nicht tun", meinte der Torschützenkönig der Saison 2014/2015 kämpferisch und fügte lachend an: "Die Aufstellung mache nicht ich, sonst würde ich immer spielen."

Alexander Meier gilt zwar als introvertiert und besonnen, doch er ist mindestens genauso ehrgeizig, wenn es um seinen Sport geht. Verständnis für die Entscheidungen Kovačs gegen ihn bringt er deswegen auch nicht auf. "Natürlich versteht man das nicht, ich glaube, dass es kein Spieler versteht, wenn er auf die Bank muss", meinte Meier. Gäbe es allerdings einen Spieler der besser wäre, "würde man das natürlich einsehen". Bei der SGE scheint es für den Hünen allerdings keinen Besseren zu geben.

Seit 2004 spielt Alexander Meier für die Frankfurter Eintracht und erlebte Höhen, wie den Europapokaleinzug, und Tiefen, wie den Abstieg in die 2. Bundesliga. Auch Pläne für die Zeit nach seiner aktiven Karriere hat er bereits, denn in seinem aktuellen Vertrag ist die Weiterbeschäftigung bei der SGE in anderer Funktion verankert. "Ich bin dankbar dafür, dass mir der Klub die Chance gibt, weiter angestellt zu sein", freute sich Meier: "Am liebsten würde ich irgendetwas auf dem Platz machen." Ein Trainerjob würde ihn reizen. "Ich hoffe aber, dass ich erst mal noch ein paar Jährchen spielen kann." Sein laufender Kontrakt gilt bis 2018.