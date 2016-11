Hoeneß poltert gegen Bayern-Nachwuchs

Uli Hoeneß will den Nachwuchsbereich des FC Bayern umkrempeln

Keine 72 Stunden nach der Wahl zum Präsidenten des FC Bayern hat sich Uli Hoeneß wieder in Bestform präsentiert. Auf einem Fantreff holte der neue FCB-Boss am Sonntag zu einem Rundumschlag aus und kritisierte unter anderem den eigenen Nachwuchs.

Der Unterbau des deutschen Rekordmeister sei "eine der Schwachstellen des Vereins", bemängelte Hoeneß. Gleichzeitig kündigte der 64-Jährige tiefgreifende Veränderungen an. "Wir haben beschlossen, die Nachwuchsarbeit total zu verändern, wir werden viel mehr Wert darauf legen. Vielleicht kommen wir auch mal wieder an die Spitze Europas, wo wir gerade absolut nicht sind", so Hoeneß.

Dass der neue Präsident mit seiner Einschätzung richtig liegt, zeigt unter anderem das schlechte Abschneiden der FCB-Junioren in der Youth League. Seit der Gründung des Wettbewerbs in der Saison 2013/14 schaffte es der Nachwuchs des deutschen Rekordmeister nicht ein einziges Mal über die Gruppenphase hinaus. In der A-Junioren-Bundesliga verkörperte die Mannschaft in den letzten Jahren zudem nicht mehr als gehobenes Mittelmaß. Zu wenig für die Ansprüche des FC Bayern.

Die Zeiten, in denen ein Thomas Müller, Holger Badstuber oder David Alaba aus den eigenen Reihen für die erste Mannschaft akquiriert wurden, sind spätestens seit der kurzen Ära des Pep Guardiola vorbei. Ein Umstand, den Uli Hoeneß so schnell es geht beheben will.

Müller klebt das "Pech an den Stiefeln"

Schützend stellte sich Hoeneß dagegen vor Thomas Müller, der in der vielleicht größten Krise seiner Laufbahn steckt. "Thomas hat einen Mangel an Selbstvertrauen, er hat das Pech an den Stiefeln", verteidigte der Ex-Profi den Nationalspieler. Man müsse Müller einfach Zeit geben. "Einen Spieler seiner Klasse muss man durchziehen, bis er wieder trifft", mahnte Hoeneß zur Geduld.

Kein Verständnis zeigte der FCB-Präsident dagegen für die nationalen Verbände, die die Nationalspieler in den Länderspielpausen in seinen Augen zu sehr beanspruchen. Es sei "eine Schande, wie die Spieler von der Nationalmannschaft zurückkommen", polterte Hoeneß mit Verweis auf den derzeit verletzten Arturo Vidal, der weder gegen Borussia Dortmund noch gegen Bayer Leverkusen spielen konnte. Der Chilene sei "lebenswichtig für unser Spiel", so Hoeneß, der sich sicher ist: "Wenn Vidal spielt und gesund ist, sind die Chancen viel größer, dass der FC Bayern gewinnt."