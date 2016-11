Gnabry gesteht: Träume vom FC Barcelona

Serge Gnabry spielt seit dem Sommer für Werder Bremen

Neu-Nationalspieler Serge Gnabry von Werder Bremen hat zugegeben, von einem Engagement beim spanischen Top-Klub FC Barcelona zu träumen.

"Sicherlich, träumen kann man viel. Wer möchte nicht mit Spielern wie Neymar oder Messi in einem Team spielen?", antwortete der 21-Jährige im "kicker"-Interview auf eine entsprechende Nachfrage. Seine ganze Konzentration gelte derzeit jedoch Werder Bremen.

Die andauernden Nachfragen zu einem möglichen Vorkaufsrecht des FC Bayern für ihn im kommenden Sommer nerven Gnabry. Er betonte, zu diesem Thema alles gesagt zu haben. Nach wie vor ist unklar, ob und wie der deutsche Rekordmeister in den Deal mit dem Youngster eingebunden ist.

Seinen Wechsel zu den abstiegsbedrohten Bremern bezeichnete der Offensivspieler als richtige Entscheidung. "Wer meinen Werdegang in den letzten vier Monaten vergleicht mit der Entwicklung in England zuvor, kann zu keinem anderen Ergebnis kommen", ergänzte Gnabry.

Der ausschlaggebende Faktor für seinen Werder-Transfer seien regelmäßigere Einsatzzeiten gewesen. "Dies ist gelungen. Dass es dazu noch so schnell zu einer Berufung in die Nationalelf gekommen ist, ist fantastisch", sagte Gnabry. Ein Treuebekenntnis zu den Grün-Weißen verkniff sich der Shooting-Star allerdings: "Im Fußball geht alles sehr schnell, es kann sich rasch entwickeln - in jede Richtung, so oder so."

England-Abenteuer für Gnabry kein Fehler

Das Abenteuer England, das für Gnabry mit seinem Wechsel 2012 vom VfB Stuttgart zu Arsenal begann, sei kein Fehler gewesen. "Ich unterstreiche immer, dass ich ohne die vier Jahre nicht der Spieler wäre, der ich bin. Ich habe dort viel gelernt, von Weltklassespielern und von einem Weltklassetrainer", erläuterte der Offensivakteur.

Trotz seines über weite Strecken schwierigen Stands bei den Gunners hätten ihn nie Selbstzweifel geplagt. "Ich will nicht arrogant klingen. Doch wenn ich in einer guten körperlichen Verfassung bin, weiß ich, was ich abliefern kann", sagte Gnabry.

Über seine Aussichten im DFB-Team wollte Gnabry keine Vorhersage treffen. "Ich war erst einmal dabei. Da muss man jetzt abwarten, wie es weitergeht. Die Offensive in der Nationalelf ist gut bestückt, auf jeder Position. Ich habe links gespielt, kann es auch hinter den Spitzen auf der Zehn", so der Schwabe.

Ein Vorbild für ihn sei Jahrgangskollege und Kumpel Joshua Kimmich. "Joshua hat uns jungen Spielern gezeigt, was möglich ist. Wer Leistung bringt, kann an den gestandenen Nationalspielern vorbeiziehen. Mit seinem Willen und seiner Durchsetzungskraft ist er für uns ein gutes Beispiel, wie es aufwärtsgehen kann", sagte Gnabry.