"Socken-Tor" von Gregoritsch hätte gezählt

Michael Gregoritsch sorgte im Spiel des HSV gegen Werder Bremen für eine kuriose Szene

Anders als in der Vergangenheit wäre einem "Socken-Tor" von HSV-Spieler Michael Gregoritsch gegen den SV Werder Bremen am Samstag die Anerkennung nicht versagt geblieben. Wie der "kicker" berichtet, wurde eine entsprechende Regel in der Sommerpause geändert.

Der HSV-Stürmer hatte in der 61. Minute seinen linken Schuh verloren und hatte den Ball Sekunden später in einer aussichtsreichen Situation nur knapp verpasst.

Früher wäre die Partie sofort unterbrochen und mit einem Freistoß für die Gäste fortgesetzt worden. Gemäß den neuen Bestimmungen muss ein Schuh oder auch ein Schienbeinschoner erst während der nächsten Spielunterbrechung wieder angezogen werden.