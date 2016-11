Cavani schießt PSG zum Sieg

Edinson Cavani hat Paris Saint-Germain mit zwei Toren zum Sieg gegen Lyon geschossen

Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain hat seine Aufholjagd in der Ligue 1 auch ohne Torwart Kevin Trapp fortgesetzt und das Auswärtsspiel gegen Olympique Lyon mit 2:1 gewonnen.

Paris s'impose 2 buts à 1 grâce à deux buts de @ECavaniOfficial !! 💪#OLPSG pic.twitter.com/HXmrOKHShl — PSG Officiel (@PSG_inside) 27. November 2016

Der Titelverteidiger belegt mit 32 Punkten den dritten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter OGC Nizza (33/) und AS Monaco (32). Gegen Lyon feierten die Hauptstädter ihren vierten Ligasieg in Serie.

Im Tor der Pariser erhielt der Franzose Alphonse Aréola wiederum den Vorzug gegenüber Trapp. Matchwinner in Lyon war der Uruguayer Edinson Cavani, der in der 31. per Foulelfmeter und in der 81. Minute beide Treffer der Gäste erzielte. Mathieu Valbuena (48.) hatte das zwischenzeitliche 1:1 für Lyon erzielt.