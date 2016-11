Kolašinac: Nichts spricht gegen Verlängerung

Sead Kolašinac deutete eine Vertragsverlängerung bei Schalke 04 an

Der bosnische Nationalspieler Sead Kolašinac liebäugelt mit einem Verbleib beim FC Schalke 04. "Zurzeit gar nichts" spreche dagegen, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag zu verlängern, sagte der Linksverteidiger nach dem 3:1 gegen Darmstadt 98: "Ich habe immer gesagt, dass ich mich hier wohlfühle."

Erste Gespräche über einen neuen Vertrag wurden bereits geführt. Trainer Markus Weinzierl will den 23-Jährigen, der nach vier Vorlagen am Sonntag sein erstes Saisontor erzielte, unbedingt halten: "Am besten schnell."

Sportvorstand Christian Heidel wollte sich zum Stand der Verhandlungen nicht äußern, lobte den gebürtigen Karlsruher, der 2011 in den Schalker Nachwuchs gewechselt war, aber in den höchsten Tönen: "Er verkörpert Schalke, er rennt die Linie rauf und runter. Er verbessert sich spielerisch, jetzt schießt er auch noch Tore - Hut ab."

Kolašinac gehört seit Wochen zu den stärksten Schalkern und hat sich im internen Zweikampf mit Neuzugang Abdul Rahman Baba auf der linken Außenbahn überraschend durchgesetzt. Vor allem englische Klubs sollen an ihm interessiert sein.