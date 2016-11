Bayer verstärkt Kontakte nach China

Bayer Leverkusen verstärkt seine Kontakte nach China

Auch Bayer Leverkusen hat seine Kontakt nach China verstärkt. Der Werksklub begrüßte eine Delegation aus China, die sich um Kooperationen zur Entwicklung des chinesischen Fußballs bemüht.

#Bayer04 empfing eine Delegation aus China & gab eine Kooperationserklärung für Aufbau und Förderung des Fußballs in der Inneren Mongolei ab pic.twitter.com/PujSRpWXD5 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 27. November 2016

Erst am vergangenen Freitag hatten der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga im Bundeskanzleramt eine Kooperationsvereinbarung mit dem chinesischen Verband abgeschlossen. Bayers Lokalrivale 1. FC Köln hatte am Samstag mit dem chinesischen Erstligisten Liaoning FC Übereinkunft über einen Kooperationsvertrag gefunden.

Bayer-Geschäftsführer Michael Schade begrüßte die asiatische Abordnung und unterzeichnete eine Kooperationserklärung. Die sechsköpfige Politiker-Gruppe, die von Liu Xinle, dem für Fußball zuständigen Vize-Gouverneur der Inneren Mongolei, angeführt wurde, war bei ihrem mehrtägigen Besuch in Deutschland auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vertretern von DFB und DFL zusammengetroffen.

Bei der Kooperation mit Bayer geht es den Chinesen um den Aufbau des deutsch-chinesischen Nachwuchsleistungszentrums in Baotou in der Inneren Mongolei. Geplant ist auch ein Austausch in Aufbau und Entwicklung des Profi-Frauenfußballs.