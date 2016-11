Hamburgs Bürgermeister ehrt "Uns Uwe"

Uwe Seeler feierte vor kurzem seinen 80. Geburtstag

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz hat Idol Uwe Seeler am Montag zu dessen 80. Geburtstag mit einem sogenannten "Senatsfrühstück" geehrt. "So wie 'Uns Uwe' möchten wir eigentlich alle sein: Selbstbewusst und bescheiden", sagte das Stadtoberhaupt in seiner Tischrede.

Seeler, so Scholz weiter, werde auch gern bodenständig genannt: "Aber eigentlich ist das kein passendes Wort für einen Mittelstürmer, der meistens höher sprang als alle."

An der Ehrung des Ehrenspielführers der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nahmen unter anderem auch Reinhard Grindel, gebürtiger Hamburger und Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, sowie der HSV-Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer teil.