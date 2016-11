SVW-Profis nicht fit? Nouri schlägt Alarm

Nouri kritisiert die Fitness der Werder-Profis

Werder Bremens Trainer Alexander Nouri hat die körperliche Verfassung seiner Mannschaft beklagt. "Unsere Analysen zeigen, dass wir uns im Fitnessbereich weiterentwickeln müssen", sagte der Coach des Bundesligisten.

"Einerseits ging das Konzept in der Sommervorbereitung nicht so auf wie geplant", setzte Nouri einen klaren Seitenhieb gegen Ex-Werder-Coach Viktor Skripnik und fügte hinzu: "Andererseits fehlt zahlreichen Spielern die Basis durch Verletzungspausen in der Vorbereitung."

Skripnik hatte die Werder-Profis im Sommer von den klassischen Läufen am Morgen verschont und vor allem mit dem Ball arbeiten lassen, was Clemens Fritz seinerzeit "als Riesenplus" bezeichnete. Die Leistungsdaten der Spieler wurden anhand von GPS-Sensoren überwacht.

Nouris Kehrtwende?

Noch vor rund zwei Monaten hatte Nouri eine Fitnessdiskussion gegenüber dem "kicker" rigoros abgewürgt. "Das ist für mich überhaupt kein Thema. Wir sind topfit, haben richtig gute Werte. Wir werden auch gegen Wolfsburg wieder Tempo aufnehmen und alles geben auf dem Platz. Und wir sind bereit dazu." Nun also die Kehrtwende.

Für die Winterpause formulierte der Trainer des Drittletzten das Ziel: "Im Januar müssen wir dann einen wichtigen Schritt nach vorn machen." Vorher will der SVW-Trainer "die Herausforderung" meistern, "die Fitness zu verbessern, ohne dabei den Fokus auf die Spiele zu verlieren".

Offizielle Werte sprechen eine andere Sprache

Ein Blick auf die Laufstatistik der Saison zeigt, dass die Bremer mit durchschnittlich 112,7 gelaufenen Kilometern pro Spiel auf einem soliden neunten Rang stehen. Zudem konnte das Team aus drei Rückständen noch jeweils einen Sieg und zwei Remis machen. Nur drei andere Bundesliga-Vereine waren in dieser Hinsicht erfolgreicher.

Werder steht mit nur acht Punkten nach zwölf Spielen auf dem drittletzten Tabellenplatz und bangt in dieser Saison um den Klassenerhalt. Zuletzt reichte es beim Tabellenletzten Hamburger SV nur zu einem 2:2. Die von Nouri angestoßene Fitness-Debatte lässt also vermuten, dass der Werder-Trainer den Fokus ein wenig von dringenderen Problemen nehmen möchte.