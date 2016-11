HSV zieht U19-Talent in den Profi-Kader

Jonas Behounek unterschreibt beim HSV bis 2019

Der Hamburger SV gibt einem Youngster aus der hauseigenen U19 eine Chance, sich unter Profi-Bedingungen zu beweisen. Jonas Behounek unterschreibt bei den Hanseaten einen Vertrag bis 2019.

Behounek wechselte 2012 von Eintracht Norderstedt in die Hamburger Jugend und durchlief ab der U16 alle Junioren-Teams des HSV. In dieser Saison kam er in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost zwölf Mal zum Einsatz und verpasste damit nur eine einzige Partie.

Beim 5:1-Sieg bei Carl-Zeiss Jena steuerte der 18-Jährige als Linksverteidiger eine Torvorlage bei. Ansonsten kam Behounek vor allem als Rechtsverteidiger zum Einsatz und avancierte in den letzten Begegnungen sogar zum Kapitän der U19. In den letzten Wochen hatte der Youngster bereits beim Profi-Team des HSV mittrainiert.