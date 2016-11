Ex-SVW-Flop will kein Werder-Comeback

EX-SVW-Verteidiger Aymen Abdennour möchte beim FC Valencia bleiben

In der Saison 2009/2010 war Aymen Abdennour schon einmal im Trikot von Werder Bremen unterwegs, doch der Weserklub schlug nach der Halbjahres-Leihe nicht zu. Nur acht Pflichtspiele hatte der Tunesier damals für die Hanseaten absolviert. Jetzt hätte sich beinahe eine Comeback-Story anbahnen können.

Laut französischen Medienberichten soll Werder Interesse gezeigt haben, den aktuell beim FC Valencia unter Vertrag befindlichen Abwehrspieler für die Rückrunde auszuleihen. Abdennour spielt in den Überlegungen von Cesare Prandelli kaum eine Rolle und kam in La Liga bislang nur in den ersten beiden Spielen über die vollen 90 Minuten zum Einsatz.

Bremen hingegen könnte die Dienste des mittlerweile zur internationalen Klasse gereiften Verteidigers durchaus gebrauchen. Die Werder-Abwehr wackelt und ist mit 31 Gegentoren die Schießbude der Liga. Doch aus dem Ansinnen wird wohl nichts.

Gegenüber der spanischen Zeitung "plazadeportiva" hat der Berater des 27-Jährigen etwaige Wechselabsichten dementiert. Abdennour will sich in Valencia durchbeißen und seinen Vertrag, der noch bis 2020 läuft, erfüllen. Bremen muss also weiter nach Verstärkungen für die Defensive suchen.