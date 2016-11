Bestätigt! Hertha verlängert mit Ibišević

Vedad Ibišević hat bei Hertha BSC verlängert

Hertha BSC Berlin hat den Vertrag von Top-Stürmer Vedad Ibišević verlängert. Das gaben die Hauptstädter auf der Mitgliederversammlung des Vereins bekannt. Der 32-Jährige hat ein neues Arbeitspapier unterzeichnet, das nun bis 2019 läuft.

Jaawolla, darauf hatten wir doch alle gehofft! @michaelpreetz verkündet die Vertragsverlängerung von Vedad Ibisevic bis 2019!🖊🙏#mv16 #hahohe pic.twitter.com/pfDZeKWWEm — Hertha BSC (@HerthaBSC) 28. November 2016

Ibišević erzielte in dieser Saison bereits acht Tore und legte zudem drei Treffer für seine Mitspieler auf. Damit trug der Bosnier maßgeblich zum Höhenflug der Berliner bei, die sich derzeit mit 24 Punkten aus zwölf Spielen auf dem dritten Tabellenrang befinden.

Schon in der letzten Saison zählte der 32-Jährige in der Hauptstadt zu den Top-Torjägern und traf zehn Mal. Nun hat Hertha also Nägel mit Köpfen gemacht und den bislang bis 2017 laufenden Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert.

Auch Kalou kann sich Hoffnungen machen

Auch mit Salomon Kalou soll laut Hertha-Manager Michael Preetz wohl bald verlängert werden: "Sie können sicher sein, dass ich versuchen werde, mit ihm eine Lösung zu finden."