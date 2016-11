Inter siegt gegen dezimierte Fiorentina

Rodríguez vom ACF Fiorentina sah die Rote Karte

Bereits nach rund zwanzig Minuten hätte die Partie zwischen Inter Mailand und dem AC Florenz eigentlich gelaufen sein können. Doch die Fiorentina kämpfte sich noch heran und zwang Inter beinahe noch in die Knie. Doch am Ende gingen die Mailänder mit 4:2 als Sieger vom Feld.

Inter legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der dritten Minute hämmerte Marcelo Brozović den Ball nach einer schönen Kombination aus rund 15 Metern freistehend unter die Querlatte. Nur sechs Minuten später war Antonio Candreva zur Stelle, der nur noch abstauben musste, nachdem Ivan Perišić das Leder per Querpass in die Mitte gebracht hatte. Florenz-Keeper Ciprian Tătărușanu hatte den Ball zuvor nur schwach zur Seite gelenkt.

94' Triplice fischio di Damato. Al Meazza finisce 4-2 #InterFiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 28. November 2016

In der 19. Minute trickste sich Mauro Icardi per Hacke in den Sechzehner und schob locker zum 3:0 ein. Bis hierhin sah es nach einer Demontage für den AC Florenz aus. Doch die Gastgeber hatten nicht mit Nikola Kalinić gerechnet, der noch vor der Pause den Anschlusstreffer herstellte (37.) Kurz vor dem Pausenpfiff verlor die Fiorentina dann Gonzalo Rodríguez, der nach einem zu harten Einsteigen gegen Icardi mit Rot vom Feld musste.

Icardi erlöst Inter

Gegen zehn Mann ließ Inter das Spiel ein wenig schleifen und fing sich in der 62. Minute das 2:3. Josip Iličić schoss mit Wucht in die Maschen des Tores der Mailänder, Torwart Samir Handanovič hatte keine Chance.

Bis zur 90. Minute mussten die Mailänder schließlich um die drei Punkte zittern. Erst in der Schlussminute besorgte Icardi mit seinem zweiten Treffer den verdienten, aber hart erkämpften Sieg-Treffer für Internazionale. Mailand schiebt sich damit an Florenz vorbei auf den achten Rang und hat nun 21 Punkte auf dem Konto.