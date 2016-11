Team aus Brasilien stürzt mit Flugzeug ab

Das Team aus Chapecoense war in einen Flugzeugabsturz verwickelt

Tragisches Flugzeugunglück in Südamerika: Gegen 22 Uhr Ortszeit ist Montagabend eine Maschine mit der Mannschaft des brasilianischen Fußballteams Chaoecoense rund 50 Kilometer vor der kolumbianischen Stadt Medellín abgestürzt. An Bord befanden sich neun Besatzungsmitglieder und 72 Passagiere.

Nach Angaben von Behörden überlebten mindestens sechs Personen, einer davon soll Abwehrspieler Alan Ruschel sein. Laut lokalen Medien befand er sich am frühen Dienstagmorgen (deutscher Zeit) bereits auf dem Weg ins Krankenhaus.

Bei der verunglückten Maschine handele es sich um eine Avro RJ der bolivianischen Fluggesellschaft Lamia. "Wir wissen noch nicht, ob dem Flugzeug das Benzin ausgegangen ist, es einen technischen Defekt gab oder ob das schlechte Wetter die Ursache war", sagte Elkin Ospina, Bürgermeister von La Ceja, der französischen Nachrichtenagentur "AFP". Die Absturzstelle kann aufgrund des schlechten Wetters in dem Gebiet nur über Land erreicht werden. Das teilte der Flughafen von Medellín mit.

#Aestahora Organismos de socorro trasladan varios de los sobrevivientes del #Chapecoense a clínicas y hospitales del Oriente Antioqueño pic.twitter.com/rMWxf1Z2gj — Antnoticias (@Antnoticias) 29. November 2016

Final-Hinspiel der Copa Sudamericana abgesagt

Der brasilianische Klub Chaoecoense war auf der Reise nach Medellín, um am Mittwoch das Final-Hinspiel in der Copa Sudamericana gegen Atlético Medellín zu bestreiten. Die Partie wurde vom südamerikanischen Verband CONMEBOL mittlerweile abgesagt. "Wir stehen mit den Behörden in Kontakt und warten auf offizielle Fortschritte", heißt es in einer ersten Stellungnahme.

Momento donde se pierde contacto radar con la aeronave que transportaba al equipo Chapecoense. pic.twitter.com/C59eXyOoEZ — Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) 29. November 2016

Der Absturz ist nicht das erste schwere Flugzeug-Unglück, das einen Profi-Verein betrifft. Am 6. Februar 1958 war ein Flugzeug mit Spielern von Manchester United in München beim dritten Startversuch von der Landebahn abgekommen und explodiert. Von den 44 an Bord befindlichen Personen, darunter auch Fans und Sportjournalisten, kamen 23 ums Leben.

Am 7. September 2011 verunglückte ein Charterflug mit nahezu der gesamten Mannschaft des russischen Eishockeyklubs Lokomotiv Yaroslavl. Darunter befand sich auch der deutsche Nationalspieler Robert Dietrich.