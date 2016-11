Liverpool: Neuer Anlauf bei Pulisic?

Weiterhin heiß begehrt: BVB-Talent Christian Pulisic

Heißes Gerücht von der Insel: Angeblich soll Jürgen Klopp auf der Suche nach einem Ersatz für den monatelang fehlenden Philippe Coutinho einmal mehr bei seinem Ex-Verein fündig geworden sein.

Das Objekt der Begierde: Christian Pulisic. Das US-amerikanische Ausnahmetalent soll bereits im vergangenen Transfersommer im Fokus des FC Liverpool gestanden haben, Dortmund lehnte Anfragen für den 18-Jährigen jedoch kategorisch ab. Wie die "Daily Mail" nun berichtet, starten die Reds einen neuen Anlauf im Werben um den Youngster. Rund 30 Millionen Euro soll der Premier-League-Klub zu investieren bereit sein, um den vielseitig einsetzbaren Pulisic ins Mutterland des Fußballs zu locken.

Klopp galt schon zu Dortmunder Zeiten als Bewunderer des damaligen B-Junioren, der mittlerweile zum Stammspieler im US-Nationalteam aufgestiegen ist. Zwar steht der vierfache Bundesliga-Torschütze noch bis 2019 bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag, doch aus seinem Traum, eines Tages in der englischen Top-Liga aufzulaufen, hat Pulisic nie einen Hehl gemacht.

Durch den Coutinho-Ausfall und den Afrika-Cup-Einsatz von Sadio Mané ist der Handlungsdruck beim FC Liverpool zuletzt deutlich gestiegen. Die stark in die Saison gestarteten Reds wollen ihre Titelhoffnungen auch in der intensiven Zeit um den Jahreswechsel am Leben halten und dafür personell nachlegen. Ob ausgerechnet Pulisic aber an der Mersey aufschlägt, hängt zunächst von der Bereitschaft der Dortmunder Entscheidungsträger ab, ihren Allrounder ziehen zu lassen.