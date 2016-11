Vor 60 Jahren: Mit Neunerkette zur Sensation

Torwartlegende Lev Yashin war gegen die Indonesier arbeitslos

Bei den Olympischen Spielen 1956 tritt Indonesien als Underdog gegen den haushohen Favoriten aus der UdSSR an. Mit einer ungewöhnlichen Taktik gelingt den Asiaten im vermutlich einseitigsten Spiel der Fußballgeschichte die große Überraschung.

Die Sowjetunion um ihren legendären Torhüter Lev Yashin war der klare Favorit auf den Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen von 1956 in Melbourne. Die großen Fußballnationen aus dem Westen hatten für das Turnier entweder gar nicht erst gemeldet oder schickten aufgrund olympischer Vorgaben nur Amateurteams. So auch Deutschland, das im Achtelfinale mit 1:2 an der Sowjetunion scheiterte.

Im Viertelfinale wartete mit Indonesien ein fußballerischer Nobody auf die Sowjets. Alles andere als ein hoher Sieg von Yashin & Co. wäre eine große Überraschung gewesen – und die sollte es in der australischen Mittagshitze am 29. November 1956 auch geben. Angesichts der erwarteten Kräfteverhältnisse verbarrikadierten sich die Indonesier mit neun Feldspielern im eigenen Strafraum. Lediglich einen Stürmer postierten sie am Mittelkreis.

68 erfolglose Torschüsse

So entwickelte sich das einseitigste Fußballspiel der Geschichte. Pausenlos belagerte die UdSSR den indonesischen Strafraum, Flanke auf Flanke segelte vor das Tor, aber der Ball wollte nicht über die Linie. Die aufopferungsvoll kämpfenden Asiaten hielten die Null bis zum Abpfiff. Am Ende zälten die Statistiker 27 Eckbälle und 68 erfolglose Torschüsse für die Sowjets – eine vergleichbare Dominanz ohne Torerfolg hat es in der Geschichte des Spitzenfußballs nicht gegeben.

Zwei Tage später trafen beide Teams zum Wiederholungsspiel an. Die UdSSR tat sich auch im zweiten Duell gegen die Underdogs schwer, qualifizierte sich durch ein 4:0 letztendlich souverän für das Halbfinale. Im Finale schlug die Sowjetunion Jugoslawien mit 1:0 und sicherte sich den ersten, von den kommunistischen Machthabern sehnlichst erwarteten internationalen Titel.

