Auch Hrubesch sagt dem HSV ab

Horst Hrubesch hat die Vorgehensweise des HSV kritisiert

HSV-Legende Horst Hrubesch sieht sich in der anhaltenden Krise nicht auf der Trainerbank des Bundesliga-Dinos und kritisiert die Außendarstellung der Hanseaten.

"Es hat informative Gespräche gegeben und von mir die klare Aussage, dass ich in dieser Konstellation nicht zur Verfügung stehe. Ich leide mit dem HSV. Ich glaube aus der Entfernung immer wieder festgestellt zu haben, dass es zwischen Präsidium, Manager und Trainer meist nie so funktioniert hat, wie man sich das vorstellt", sagte Hrubesch in einem exklusiven Interview mit "Sky Sport News HD".

"Ich vermisse beim HSV die Einheit und deshalb wird es höchste Zeit aufzuhören, laufend die Trainer zu wechseln. Es wird Zeit eine Einheit zu sein und nach außen klar darzustellen, was man eigentlich will", forderte der ehemalige Trainer der deutschen U21 mehr Kontinuität.

Beiersdorfer will nachrüsten

Damit erneut der erste Abstieg der Vereinsgeschichte vermieden wird, will Klubchef und Sportdirektor Dietmar Beiersdorfer im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen. Trainer Markus Gisdol hatte zuletzt die Verpflichtung von mindestens einem neuen Innenverteidiger sowie defensiven Mittelfeldspieler angemahnt.

"Wir müssen auf den Positionen schauen. Da haben wir viele Verletzte und keine Stabilität hinbekommen", sagte Beiersdorfer der "Bild". In den ausstehenden vier Spielen vor Weihnachten hofft er, den Anschluss nicht komplett zu verlieren: "Wir müssen uns eine halbwegs vernünftige Ausgangs-Position für den Winter verschaffen."