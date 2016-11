Boateng zurück im Mannschaftstraining

Jérôme Boateng ist beim FC Bayern wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen

Aufatmen an der Säbener Straße: Der FC Bayern kann im nächsten Bundesligaspiel am Freitag gegen den FSV Mainz 05 wieder mit dem Einsatz von Jérôme Boateng rechnen.

Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag verkündete, ist der Innenverteidiger nach einer kleinen Zwangspause wieder ins Mannschaftstraining des Tabellenzweiten eingestiegen und hat die "intensive Einheit" ohne Einschränkungen absolviert.

Nachdem sich der 28-Jährige im letzten Champions-League-Spiel gegen Rostov verletzte und in der Liga gegen Bayer Leverkusen zum Zuschauen verdammt war, könnte Boateng am Freitag im Spiel gegen den FSV Mainz in die Startformation von Trainer Carlo Ancelotti zurückkehren.

Gute Nachrichten gab es auch von Javi Martínez. Der Spanier, der am Montag ein individuelles Programm abseits der Mannschaft abspuhlte, kehrte am Dienstag ebenfalls ins Teamtraining zurück. Landsmann Xabi Alonso verzichtete unterdessen auf die Einheit mit der Mannschaft und trainierte stattdessen individuell im Leistungszentrum der Münchner.