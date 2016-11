TSG-Ass im Fokus: Chelsea buhlt um Süle

Hat das Interesse der Blues geweckt: Niklas Süle

Er ist ein Gesicht des Hoffenheimer Höhenfluges: Kaum ein Spieler hat in den vergangenen Monaten einen größeren Leistungssprung hingelegt als Jung-Nationalspieler Niklas Süle. Kein Wunder, dass sich die Top-Klubs schon in Position bringen.

Besonders heiß soll das Interesse des aktuellen englischen Spitzenreiters FC Chelsea sein. Wie "ESPN" berichtet, gilt Blues-Coach Antonio Conte als Bewunderer des 21-jährigen Innenverteidigers, der in der laufenden Spielzeit elfmal in der Startformation der TSG zu finden war. Süle würde perfekt ins 3-4-3-System passen, das bei den Londonern seit zwei Monaten höchst erfolgreich praktiziert wird, zudem entspricht er mit seiner robusten Spielweise dem Anforderungsprofil des italienischen Trainers.

Nicht zuletzt dank seiner starken Leistungen beim olympischen Turnier in Rio samt folgendem Debüt in der DFB-Auswahl hat Süle seinen Marktwert innerhalb weniger Monate vervielfacht. Da er noch bis 2019 in Hoffenheim unter Vertrag steht, müsste Chelsea tief in die Tasche greifen, um den Spieler auf die Insel zu locken. Zudem gelten auch der FC Bayern und Atlético Madrid als Interessenten. Deshalb wollen die Blues schon im Winter Nägel mit Köpfen machen und den 1,95-Meter-Riesen an die Stamford Bridge holen.

Ein erster Vorstoß im vergangenen Sommer wurde von TSG-Manager Alexander Rosen umgehend zurückgewiesen, der Spieler "sei unverkäuflich", hieß es damals. An dieser Haltung dürfte sich freilich wenig geändert haben, sodass von möglichen Ablösesummen im Bereich von mindestens 40 Millionen Euro ausgegangen werden darf. Ob der schwerreiche Klub von Roman Abramovich bereit wäre, derartige Forderungen zu erfüllen, ist nicht bekannt.