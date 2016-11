Gladbach: Ort für Wintertrainingslager gefunden

Vestergaard (r.) und Co. werden sich in Marbella auf die Rückrunde vorbereiten

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bereitet sich in Spanien auf die zweite Saisonhälfte vor. Der fünfmalige deutsche Meister bezieht in der Winterpause vom 6. bis 11. Januar ein Trainingslager in Marbella.

Borussia wird vom 6. bis 11. Januar 2017 ihr Trainingslager in Marbella beziehen. https://t.co/ZCfrY318yz pic.twitter.com/xBFX3jykPx — Borussia (@borussia) 29. November 2016

In den vergangenen fünf Jahren absolvierten die Gladbacher in Belek an der türkischen Riviera ihr Winter-Trainingslager. Die Saison setzt die Borussia im kommenden Jahr am 21. Januar mit dem Spiel bei Darmstadt 98 fort.

Gladbach steht zur Zeit mit nur 13 Punkten nach zwölf Spieltagen auf einem enttäuschenden 13. Tabellenplatz und ist damit weit entfernt von der eigenen Zielsetzung.