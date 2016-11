SVW bestätigt: Bode bleibt Werder-Boss

Marco Bode bleibt Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder Bremen

Nun ist es auch offiziell: Der SV Werder Bremen hat am Dienstagabend seinen neuen Aufsichtsrat gewählt. An der Spitze bleibt Marco Bode, der einstimmig in seiner Funktion, die er seit 2014 ausübt, bestätigt wurde.

Neben Marco Bode, Andreas Hoetzel, Thomas Krohne und Kurt Zech gehören dem Aufsichtsrat die vom Präsidium des Vereins entsendeten Mitglieder Marco Fuchs und Axel Plaat an.

"Wir wollen uns in der neuen Besetzung wie in der Vergangenheit mit Kontinuität und Sorgfalt den strategischen und langfristigen Fragen von Werder Bremen widmen. Wir wollen konstruktiv, zielorientiert und vertrauensvoll mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten und ihr beratend zur Seite stehen", sagte Bode nach der Wahl. Die Amtszeit des 47-Jährigen beträgt vier Jahre.