Zwei Stars kehren ins VfL-Training zurück

Vierinha und Błaszczykowski haben wieder mittrainiert

Beim VfL Wolfsburg sind Vieirinha und Jakub Blaszczykowski wieder ins Training eingestiegen.

Die beiden Mittelfeldspieler absolvierten die komplette Einheit des Bundesligisten. Beim Spiel in Ingolstadt hatten sie gefehlt. Den Einsatz von Vieirinha verhinderte eine Kapselentzündung im Knie. Błaszczykowski litt an einer Knieprellung.

Vierinha kam in dieser Saison bislang in fünf Partien zum Einsatz, Błaszczykowski war in neun Spielen mit an Bord. Tore oder Vorlagen gelangen keinem der beiden.

Der VfL Wolfsburg steht zur Zeit mit nur zehn Punkten aus zwölf Spielen auf dem 14. Rang der Bundesliga-Tabelle und ist damit bislang weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.