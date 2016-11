Kruse & Co.: Viele Ausfälle im SVW-Training

Werder-Angreifer Kruse musste das Training vorzeitig abbrechen

Beim SV Werder Bremen sah es am Dienstag etwas trostlos im Training aus. Es fehlte unter anderem Clemens Fritz. Auch Max Kruse konnte nicht die komplette Einheit bestreiten. Jung-Nationalspieler Serge Gnabry musste ebenfalls eine Trainingspause einlegen.

Milos #Veljkovic und @SergeGnabry fehlen aufgrund von muskulären Problemen, werden gegen Ende der Trainingswoche zurück erwartet. #Werder — SV Werder Bremen (@werderbremen) 29. November 2016

Der Offensivspieler fehlte am Dienstag aufgrund muskulärer Probleme. Gnabry soll aber laut Werder "im Laufe der Woche wieder zum Team stoßen". Sein Einsatz am Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt scheint damit nicht gefährdet.

Vorsichtsmaßnahme ebenfalls, dass Clemens Fritz wg. leichter Erkältung heute im Stadioninneren trainierte, morgen wohl wieder dabei. #Werder — SV Werder Bremen (@werderbremen) 29. November 2016

Kapitän Clemens Fritz nahm wegen einer leichten Erkältung am Dienstag nicht am Mannschaftstraining teil, trainierte stattdessen im Stadioninneren. Er soll am Mittwoch aber wieder einsatzbereit sein. Max Kruse musste die Einheit am Dienstag nach einem leichten Schlag auf den Knöchel vorzeitig beenden.

Max #Kruse hat das Training nach einem Schlag auf den Knöchel vorsichtshalber frühzeitig beendet. #Werder — SV Werder Bremen (@werderbremen) 29. November 2016

Werder Bremen steht zur Zeit auf dem 16. Rang der Tabelle und hat nach zwölf Spieltagen erst acht Punkte gesammelt. Das Team von Coach Alexander Nouri hatte zu Saisonbeginn verstärkt mit Verletzungen zu kämpfen.