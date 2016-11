Nach Missverständnis: Gladbach beschenkt Buffon

Buffon wollte den Gladbach-Fans seine Handschuhe schenken, bekam sie aber zurück

Es ist eine der schöneren Geschichten, die der Fußball schreibt, dabei sah es zwischen Gianluigi Buffon und Borussia Mönchengladbach zuerst nach einem Missverständnis aus.

Doch von vorn: Ungefähr ein Jahr ist es her, da spielten die Gladbacher zuhause gegen Juventus, den Klub, bei dem Buffon seit Menschengedenken im Tor steht. Nach dem Spiel lief der Torhüter zum Fanblock der Gastgeber und warf seine Handschuhe in Richtung Zuschauer. Eigentlich als nette Geste gedacht, bekam er diese promt wieder zurückgeworfen. Was die Gladbach-Fans bis dahin gar nicht wussten: Buffon ist seit Kindesbeinen Fan der Fohlenelf.

Dieses Interesse am deutschen Klub kommt nicht von ungefähr. Als kleiner Junge war der mittlerweile 38-Jährige in einer Zeitung über den für Italiener unaussprechlichen Namen 'Borussia Mönchengladbach' gestolpert und verfolgt seitdem die Geschehnisse beim Bundesliga-Verein vom Niederrhein.

Aus diesem Grund hat die Borussia Buffon laut "Gazzetta dello Sport" ein Adventspäckchen nach Turin geschickt. Darin enthalten: Ein extra angefertigter Schal sowie ein Brief von Sportdirektor Max Eberl, in der Hoffnung, dass das Missverständnis von vor rund einem Jahr damit abgegolten ist. Wenn das Paket in ein paar Tagen in Italien angekommen ist, soll es auch Fotos der Aktion geben.