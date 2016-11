RB-Leipzig-Star: Sind kein Hoffenheim-Double

Marvin Compper (re.) ist in Leipzig zum Führungsspieler gereift

RB Leipzig-Verteidiger Marvin Compper mischt nach 2008 mit Hoffenheim schon zum zweiten Mal als Aufsteiger die Bundesliga auf. Den viel zitierten Vergleich zur TSG, die damals nach der Herbstmeisterschaft deutlich federn lassen musste, lehnte der 31-Jährige jedoch entschieden ab. "Ich glaube hier ist mehr möglich", sagte Compper in der "Sport Bild".

Die Parallelen zum Hoffenheimer Coup vor gut acht Jahren sind zwar nicht zu leugnen, doch laut des Deutsch-Franzosen gibt es "mindestens eine Handvoll Punkte" die anders seien. "Fangen wir beim Standort an. Bei allem Respekt: Hoffenheim ist Provinz, Leipzig eine der größten Städte in Ostdeutschland", sieht Compper bereits andere Grundvoraussetzungen gegeben. Auch die Infrastruktur in Leipzig sei nicht mit der im Kraichgau zu vergleichen. "Hier steht eine große Arena, die mussten wir in Hoffenheim erst bauen, und auch dann hat sie auch gar nicht so viele Zuschauer gefasst wie hier."

Die Tatsache, dass Leipzig gegen Schalke nach Vereinsangaben 80.000 Tickets hätte verkaufen können, zeige in seinen Augen die deutlich größere Euphorie in und um Leipzig. "Davon konnte man in Hoffenheim selbst in den besten Zeiten nur träumen." In Leipzig sei schon jetzt eine viel größere Basis und ein viel größeres Potenzial vorhanden. Für Compper liegt das auch am Standort: " In Hoffenheim warst du mit Stuttgart und Frankfurt von Bundesligisten umringt. Bevor RB Leipzig kam, lag hier fast alles brach. Entsprechend begeistert sind die Menschen"

"Wollen ungeschlagen bleiben"

Auch spielerisch habe sich Leipzig im Vergleich zur TSG Hoffenheim deutlich weiterentwickelt. "In Hoffenheim ging es immer nur nach vorn. Jetzt sind wir ausbalancierter und stehen viel stabiler in der Defensive", erklärte der Compper, der nach seiner Hoffenheimer Zeit ein Jahr beim AC Florenz spielte.

Allein deshalb müsse man sich davon lösen alles mit Hoffenheim zu vergleichen. Auch wenn mit Ralf Rangnick ein und dieselbe Person für die sportlichen Geschicke verantwortlich war bzw. ist.

An einen Absturz wie mit Hoffenheim glaubt der 31-Jährige daher nicht: "Wir wollen weitermachen und versuchen, ungeschlagen zu bleiben." Wenn die Mannschaft das vorhandene Potenzial weiter abrufe, könne man im "im oberen Bereich der Tabelle bleiben." Dafür spricht laut Compper, dass auch die Zusammenstellung der Mannschaft. "Wir haben hier andere Charaktere. Leipzig ist viel klarer ausgerichtet."