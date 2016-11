Baumann stärkt Nouri: "Keine Diskussion"

Frank Baumann will jede Trainer-Diskussion im Keim ersticken

Nach dem enttäuschenden 2:2 gegen den Hamburger Erzrivalen wächst in Bremen die Unzufriedenheit. Die Klub-Bosse Frank Baumann und Marco Bode haben Trainer Alex Nouri jetzt aber in Schutz genommen. "Intern gibt es überhaupt keine Diskussionen, die Mannschaft ist gefordert", stellte Manager Frank Baumann vor dem Abstiegsduell mit Ingolstadt in der "Sport Bild" klar.

Auch Aufsichtsratschef Marco Bode schlug ähnliche Töne an. "Wie Alex Nouri die Dinge anpackt, damit sind wir zufrieden. Auch wenn noch keine sprunghafte Entwicklung zu sehen ist, die uns euphorisch macht", stellte der der Ex-Profi klar. Besonders der Einsatz eines endlich austrainierten Claudio Pizarro in der Rückrunde macht an der Weser Mut. "Vieles erinnert an die vergangene Saison. Da brauchte Claudio nach fehlender Sommer-Vorbereitung auch Anlaufzeit und startete erst in der Rückrunde richtig durch", betonte Baumann. Zu Beginn der Saison war der Oldie mit einer Muskelverletzung für die ersten neun Ligaspiele ausgefallen.

"Stecken tief im Abstiegskampf"

Deutlichere Wort fand dagegen schon Clemens Fritz für die aktuelle Situation des Nordklubs. "Wir stecken tief im Abstiegskampf. Und das lässt sich mit unserer Punktzahl auch nicht in den kommenden vier, fünf Wochen ändern. Ich habe nichts dagegen, sich Ziele zu stecken. Auch ich möchte schnell auf einen Mittelfeld-Platz, aber der ist noch weit weg. Wir müssen im Hier und Jetzt leben, die richtige Mentalität abrufen", wandte sich der Kapitän an die eigene Mannschaft.

Mit mageren acht Punkten steht Werder Bremen momentan auf Platz 16 der Tabelle. Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) zählt beim Duell gegen den Vorletzten Ingolstadt nur ein Sieg, um nicht noch tiefer in den Tabellen-Keller zu stürzen.