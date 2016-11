Redknapp: Böse Worte in Richtung Mertesacker

Mertesacker muss sich Kritik von Redknapp gefallen lassen

Der FC Arsenal liegt in dieser Saison auf einem guten vierten Rang und mit 28 Punkten in Schlagweite zur Tabellenspitze, wo der FC Chelsea thront. Dass es so gut für die Gunners läuft, hat Ex-Tottenham-Profi Jamie Redknapp an etwas Bestimmtem festgemacht.

Der verletzungsbedingte Ausfall von Abwehrmann Per Mertesacker sei der Schlüssel für die erfolgreiche Defensivarbeit von Arsenal gewesen. "Es war schwierig für Arsenal, mit Mertesacker im Team Titel zu gewinnen, aber Laurent Koscielny und Skhodran Mustafi sehen jetzt wie die richtige Besetzung aus", schoss Redknapp in seiner Kolumne für "Sky Sports" in Richtung des deutschen Weltmeisters.

Immerhin, ein anderer Deutscher kommt besser weg: Mesut Özil sei zusammen mit Alexis Sánchez ein "wahrer Schlüsselspieler", zudem bestünde mit Olivier Giroud noch "eine gute Option auf der Bank". Daher ist für den ehemaligen Kicker von Tottenham Hotspur, der 2005 seine Karriere beendete, klar, dass Arsenal "definitiv einer der großen Favoriten" auf den Titel sei.

Im August hatte Arsène Wenger über seinen Schützling Mertesacker gesagt, dass er vier bis fünf Monate ausfallen wird. Somit bleibt Arsenal, wenn es nach Redknapp geht, noch bis Ende Januar Zeit, so lange wie möglich auf dem Erfolg zu reiten, bis der 32-Jährige nach seiner Knie-OP und der nachfolgenden Reha wieder ins Team der Gunners zurückkehrt.