Vor Clásico: Schweigeminute für Absturzopfer

Der tragische Flugzeugabsturz in Kolumbien

Vor dem spanischen Clásico zwischen den beiden Spitzenteams Real Madrid und FC Barcelona wird am Samstag wegen des schweren Flugzeugunglücks in Kolumbien eine Schweigeminute abgehalten.

Auch in den Copa-del-Rey Partien am Mittwoch und Donnerstag werden Spieler, Trainer und Fans eine Minute still sein. Bei dem Absturz am Dienstag kamen 71 Menschen ums Leben, darunter der Großteil der brasilianischen Mannschaft von Chapecoense.

"Jeden Tag und jedes Wochenede sind tausende Spieler in Autos, Bussen, Zügen und Flugzeugen unterwegs. Sie sind immer dem Risiko von Unfällen ausgesetzt", sagte La-Liga-Präsident Javier Tebas am Mittwoch: "Wir wollen sie würdigen, uns ihrer erinnern und den Familien unser Beileid aussprechen."

Die Mannschaft war auf dem Weg nach Medellín, um am Mittwoch das Final-Hinspiel in der Copa Sudamericana zu bestreiten.