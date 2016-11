BVB fiebert Bender-Rückkehr entgegen

Sven Bender ist zurück im Mannschaftstraining

Sven Bender und Borussia Dortmund mussten den Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio teuer bezahlen. Der 27-Jährige zog sich im Finale ein Knochenmarködem zu und war gut drei Monate lang verletzt.

Nun ist der Defensiv-Spezialist endlich ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ein Einsatz gegen Gladbach am Samstag kommt wohl allerdings noch zu früh.

Gerade in Zeiten, in denen Thomas Tuchel nach einer konstanten Größe in der Innenverteidigung neben Abwehrchef Sokratis fahndet, kommt die nahende Rückkehr Benders einer Erlösung gleich.

Manni lacht die Krise einfach weg. Schlimm :) [via RN] pic.twitter.com/g59htyycu7 — Rulebreaker09 (@Rulebreaker1909) 29. November 2016

Im Oktober hatte Bender selbst eine Rückkehr noch in der Hinrunde in Aussicht gestellt: "Ich bin auf dem Weg der Besserung. Es dauert noch einen Moment, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels", sagte der 27-Jährige im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund: "Mein Ziel ist es auf jeden Fall, in der Hinrunde wieder mitwirken zu können."

Die Chancen, dass es so kommt stehen gut. Theoretisch könnte der siebenfache Nationalspieler gegen Gladbach am Samstag bereits wieder im Kader stehen. "Wir alle warten fast sehnsüchtig auf seine Rückkehr, weil auch er ganz wesentlich zur Stabilität der Mannschaft beitragen kann“, sagte Kapitän Marcel Schmelzer.

Gerade deshalb gilt es als wahrscheinlicher, dass Tuchel den Rückkehrer behutsam aufbaut und kein Risiko eingeht. Immerhin: Die ersten beiden Trainingseinheiten absolvierte Bender ohne Probleme.