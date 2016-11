WAC kontert sich zum Kantersieg

WAC bejubelte in St. Pölten einen 4:0-Sieg

Der Wolfsberger AC hat sich mit einem klaren Sieg auf Platz fünf der Bundesliga vorgearbeitet. In der 17. Runde setzten sich die Kärntner am Mittwochabend beim SKN St. Pölten mit 4:0 (1:0) durch und machten damit zwei Plätze gut. Nach zwei Niederlagen am Stück durfte das konterstarke Team von Trainer Heimo Pfeifenberger wieder über drei Punkte jubeln.

Stürmer Mihret Topcagic brachte seine Mannschaft in der 43. Minute aus einem Konter in Führung, Daniel Drescher (55.) köpfelte nach der Pause zum 2:0 ein. Der eingewechselte Philip Hellquist (79., 80.) sorgte mit seinen ersten Aktionen im Spiel für die Entscheidung. Die St. Pöltner, denen vorne die nötige Durchschlagskraft fehlte, kassierten nach drei Runden mit zwei Siegen und einem Remis erstmals wieder eine Niederlage.

In einer ersten Hälfte mit wenigen Höhepunkten hatte zunächst Topcagic (19.) nach Sanogo-Flanke die beste Gelegenheit. Sein zentral platzierter Kopfball bereitete SKN-Torhüter Thomas Vollnhofer aber keine Probleme. St. Pölten hatte leichte Vorteile in Sachen Ballbesitz und Zweikämpfe, agierte nach vorne jedoch harmlos. Kurz vor dem Pausenpfiff fand Zakaria Sanogo von rechts erneut Topcagic, der diesmal Vollnhofer bezwang - das 1:0 für die Pfeifenberger-Elf.

Wolfsberger legen nach

Nach Wiederbeginn musste von St. Pölten mehr kommen - doch die Niederösterreicher taten sich weiter schwer gegen die Gäste. In der 53. Minute rettete Vollnhofer noch gegen den vorstoßenden Rechtsverteidiger Thomas Zündel, eine Minute später musste er nach einem Eckball allerdings hinter sich greifen.

Die Antwort von St. Pölten blieb dürftig: Der eingewechselte Peter Brandl (65.) war mit einem direkten Freistoß weit vom Tor entfernt. Christopher Wernitznig (69.) war auf der Gegenseite schon knapper dran. Die Elfmeter-Reklamationen der Heimischen nach einem Zweikampf von Christian Dobnik mit Kevin Luckassen im Strafraum blieben erfolglos.

Danach machten es die Niederösterreicher dem Schweden Hellquist bei zwei Kontern viel zu einfach, beim ersten Treffer war Vollnhofer viel zu weit vor seinem Tor. Kurz vor Schluss vergab Luckassen (89.) die Chance auf den Ehrentreffer. Der WAC spielte die Partie ruhig zu Ende.

apa