Nächster Bayer-Schock: Volland fehlt lange

Kevin Volland kommt bei Bayer Leverkusen noch nicht so richtig in Tritt

Kevin Volland bleibt in seinem ersten halben Jahr bei Bayer Leverkusen vom Pech verfolgt. Nach Angaben des Vereins zog sich der DFB-Star im Training einen komplexen Muskelfaserriss im vorderen rechten Oberschenkel zu und wird voraussichtlich acht Wochen lang ausfallen.

Es ist in dieser Saison bereits die zweite Verletzung für den teuersten Spieler der Bayer-Geschichte. Kurz nach Saisonbeginn, zog sich der für 20 Mio. Euro aus Hoffenheim zur Werkself gewechselte Volland im Länderspiel gegen Finnland einen Mittelhandbruch zu und musste operiert werden.

Auch nach seiner Rückkehr hatte der 24-Jährige noch Anlaufschwierigkeiten, befand sich zuletzt aber im Aufwind und konnte gegen ZSKA Moskau (1:1) sein erstes Champions-League-Tor erzielen.

Völler: "Ärgerlich und bitter"

Für Leverkusens Offensivabteilung kommt es derzeit besonders dicke: Auch der Schweizer Admir Mehmedi fällt wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich zwei bis drei Wochen aus. "Zwei Verletzungen an einem Tag: Das ist ganz ärgerlich und bitter. Kevin wird in diesem Jahr nicht mehr spielen können, bei Admir müssen wir noch gucken", sagte Sportchef Rudi Völler dem "Express".

Am Samstag spielt Bayer in der Liga gegen den SC Freiburg. Zudem stehen in diesem Jahr in der Meisterschaft noch die Gastspiele bei Schalke 04 (11. Dezember) und dem Erzrivalen 1. FC Köln (21. Dezember) sowie das Duell mit dem FC Ingolstadt (18. Dezember) auf dem Programm.

"Es hilft nichts: Wir dürfen jetzt nicht jammern, andere Spieler müssen es nun richten", sagte Völler, der nun auf Stürmerstar Chicharito und Routinier Stefan Kießling hofft, der allerdings auch seit Monaten mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat.