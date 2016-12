Rolle rückwärts? Micky macht Mou "glücklich"

Henrikh Mkhitaryan hat sich in den Vordergrund gespielt

Das Auf und Ab bei Manchester United ist seit dem klaren 4:1-Erfolg im League Cup über West Ham um ein Kapitel reicher. United-Coach José Mourinho, der gesperrt nicht auf der Bank saß, gab sich im Anschluss gegenüber der Presse voll des Lobes für sein Team.

"Die Schönheit unseres Angriffsfußballs wächst von Spiel zu Spiel. Wir bewegen uns in die richtige Richtung, da wir sehr, sehr gut gespielt haben und dies macht mich glücklich, denn ich habe von mir selbst erwartet, dass ich zu einem Klub wie ManUnited komme und den Fußball spiele, den die Menschen wollen", so Mourinho gegenüber "Sky Sport".

Ein Sonderlob gab es für den Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan, der zuletzt bestenfalls auf der Bank schmorte: "Wir haben gegen ein gutes Premier-League-Team gespielt und Micky hat eine starke Leistung gezeigt. Das macht uns wirklich glücklich", so Mourinho. "Wir kennen den Grund, warum wir ihn gekauft haben und warten darauf, dass er sich anpasst. Es sieht so aus, als würde dies jetzt geschehen", erklärte The Special One weiter. Mkhitaryan hatte zwei Treffer, darunter das 1:0 per Hackentrick, vorbereitet.

That assist 👏

That finish 👌 https://t.co/oeG3x1zSVT — Manchester United (@ManUtd) 1. Dezember 2016

Mourinhos Erfolgsgeheimnis: mehr Tore

Damit es auch in der Liga rund läuft, müssten die Red Devils an die Leistung gegen die Hammers anknüpfen und einfach mehr Tore schießen, gab Mou zum Besten: "Ich hatte noch nie ein Team mit so viel Ballbesitz. Ich hatte auch noch nie ein Team, das so viele Chancen kreiert hat, aber ich hatte auch noch nie ein Team mit so vielen Unentschieden", erläuterte der 53-Jährige süffisant lächelnd. Und weiter: "Ich möchte, dass dieses schöne Team mehr Spiele gewinnt und dafür müssen wir Tore schießen - wie heute."

“@ManUtd: Henrikh Mkhitaryan is your Man of the Match tonight.



Well deserved! 👏 #MUFC pic.twitter.com/GrYeObvlZl” Feel blessed, thank you 🙌 — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 30. November 2016

Zu der Vielzahl an Wechseln im Vergleich zum letzten Spiel bezog The Special One ebenfalls Stellung. In der Offensive habe er viele Spieler und viele Optionen und müsse daher immer wieder auf Akteure verzichten. Dies sei gut für ihn, aber nicht für die Spieler. "Es schmerzt mich, es schmerzt mich sehr", so Mourinho zur Nichtberücksichtigung von Memphis Depay und Ashley Young. "Ebenso schmerzt es mich, Rashford letzte Woche nicht nominiert zu haben und vielleicht trifft es nächste Woche einen anderen Spieler."